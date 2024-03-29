ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атаковали Одессу двумя ракетами: от обломков пострадали дети

Одесская область, Пятница 29 марта 2024 15:44
UA EN RU
Россияне атаковали Одессу двумя ракетами: от обломков пострадали дети Фото: российские войска продолжают ракетный террор (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты из акватории Черного моря направили 2 управляемые авиационные ракеты по Одессе. Обе цели были сбиты, однако от обломков пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и Воздушные силы ВС Украины.

"В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован 15-летний ребенок, он госпитализирован. Будьте осторожны, в случае обнаружения опасных предметов, не пытайтесь перемещать их самостоятельно. Вызывайте оперативные службы, вам квалифицированно помогут", - заявил Кипер.

Он отметил, что последствия атаки пока уточняются.

"Еще раз очень прошу: оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги и спускайтесь в укрытие!", - сказал глава ОВА.

Обновлено в 15:59.

Воздушные Силы ВС Украины уточнили, что во время вражеской атаки над Одесской областью были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Обновлено в 16:14.

Кипер сообщил, что по уточненной информации, в результате ракетного удара по Одессе трое пострадавших, они госпитализированы в медучреждения. Двое из них - дети 15 и 10 лет.

"Люди травмировались в результате падения обломков. Все ранения легкие, угрозы жизни, к счастью, нет", - добавил глава ОГА.

Обстрел Украины 29 марта

Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
Целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС, - Зеленский
Целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС, - Зеленский
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России