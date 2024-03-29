Зеленский уволил посла в Молдове
Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.
"Уволить Шевченко Марка Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в указе.
Марк Шевченко
Родился 10 августа 1969 года в Киеве. В 1992 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, исторический факультет. В 1994 году окончил аспирантуру Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Кандидат исторических наук. Владеет румынским, русским и английским языками.
С декабря 2019 года - посол Украины в Молдове.
Другие назначения Зеленского
Президент назначил первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова постоянным представителем при международных организациях в Вене.
Кроме того, Зеленский назначил послом в Азербайджане Юрия Гусева, до этого возглавлявшего "Укроборонпром".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.