Зеленский уволил посла в Молдове

Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Уволить Шевченко Марка Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в указе.

Марк Шевченко

Родился 10 августа 1969 года в Киеве. В 1992 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, исторический факультет. В 1994 году окончил аспирантуру Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Кандидат исторических наук. Владеет румынским, русским и английским языками.

С декабря 2019 года - посол Украины в Молдове.