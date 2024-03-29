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Зеленский уволил посла в Молдове

Пятница 29 марта 2024 13:12
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Зеленский уволил посла в Молдове Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Уволить Шевченко Марка Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в указе.

Марк Шевченко

Родился 10 августа 1969 года в Киеве. В 1992 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, исторический факультет. В 1994 году окончил аспирантуру Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Кандидат исторических наук. Владеет румынским, русским и английским языками.

С декабря 2019 года - посол Украины в Молдове.

Другие назначения Зеленского

Президент назначил первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова постоянным представителем при международных организациях в Вене.

Кроме того, Зеленский назначил послом в Азербайджане Юрия Гусева, до этого возглавлявшего "Укроборонпром".

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Владимир Зеленский Молдова
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