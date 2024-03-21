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Орбан написал письмо Путину, в котором сказал, на чьей стороне Венгрия

Четверг 21 марта 2024 18:20
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Орбан написал письмо Путину, в котором сказал, на чьей стороне Венгрия Архивное фото: Виктор Орбан и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал поздравительное письмо диктатору Владимиру Путину в честь его "переизбрания" на пост президента РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.hu.

Отмечается, что после объявления официальных "результатов выборов" в РФ Орбан решил отправить письмо, в котором поздравил Путина с "переизбранием" на пост президента Российской Федерации.

В письме он выразил радость, что сотрудничество Венгрии и России основывается на взаимном уважении, что "позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации".

"Венгрия стоит на стороне мира и страна убеждена, что поддержание диалога является основополагающим условием для скорейшего установления мира", - идется в письме Орбана.

Хаваси добавил, что Орбан выразил Путину желание наращивать сотрудничество между странами в сферах, не ограниченных международным правом.

Псевдовыборы в России

Напомним, с 15 по 17 марта в России состоялись "выборы" президента. Однако в Кремле еще перед началом "голосования" заявляли, что диктатора Владимира Путина переизберут с результатом в 90%.

Кроме того, незаконное "голосование" проводилось на оккупированных территориях Украины. Как сообщало ГУР, украинцев под давлением и запугиванием заставляли "голосовать" за диктатора.

Как и ожидалось, российский ЦИК объявила, что почти проработала результаты "выборов", и заявила о почти "рекордных" показателях голосования за Путина.

Российские СМИ писали, что так называемые выборы российского диктатора Владимира Путина были самыми нечестными выборами в истории РФ.

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Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан
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