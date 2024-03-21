Орбан написал письмо Путину, в котором сказал, на чьей стороне Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал поздравительное письмо диктатору Владимиру Путину в честь его "переизбрания" на пост президента РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.hu .

Отмечается, что после объявления официальных "результатов выборов" в РФ Орбан решил отправить письмо, в котором поздравил Путина с "переизбранием" на пост президента Российской Федерации.

В письме он выразил радость, что сотрудничество Венгрии и России основывается на взаимном уважении, что "позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации".

"Венгрия стоит на стороне мира и страна убеждена, что поддержание диалога является основополагающим условием для скорейшего установления мира", - идется в письме Орбана.

Хаваси добавил, что Орбан выразил Путину желание наращивать сотрудничество между странами в сферах, не ограниченных международным правом.

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