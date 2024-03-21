Чтобы Украина победила Россию. Эстония предложила странам ЕС единый размер помощи

Европейские страны не должны повторить ошибку Эстонии перед Второй мировой войной, а для этого необходимо инвестировать значительные средства в оборону, чтобы не быть застигнутыми врасплох.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Выступая накануне двухдневного саммита в Брюсселе, где поддержка Украины и европейская оборона будут главными вопросами повестки дня, Кая Каллас отметила, что некоторые европейские страны могут стать мишенью для России, если Украина проиграет войну.

"Если мы действительно поможем Украине, нам не придется беспокоиться о том, кто будет следующим. Но если Украина упадет, то будет пауза в несколько лет, и мы увидим это в более широком масштабе, особенно когда мы не будем инвестировать в оборону", - подчеркнула Каллас.

Она призвала страны, входящие в Рамштайнскую коалицию, в которую входят члены НАТО, ЕС и 15 других государств мира, выделить 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную помощь Украине.

По мнению премьера, это "сделает значительный вклад в победу Украины над Россией".

