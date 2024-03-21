В США спрогнозировали сроки готовности Китая к нападению на Тайвань

Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и эти признаки указывают на то, что он готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году.

Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, несмотря на экономические проблемы Китая, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и составил более 223 миллиардов долларов.

Адмирал добавил, что за три года с тех пор, как он принял командование, армия Китая приняла на вооружение дополнительно 400 истребителей и более 20 крупных военных кораблей. Также Пекин с 2020 года удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.

"Все указывает на указание главы КНР Си Цзиньпина на встрече с армией быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году", - сказал Акилино.

Реакция Китая

По словам Акилино, китайские военные также отрабатывают различные задачи, связанные с операциями против Тайваня. Речь идет об имитации окружения с помощью морской и воздушной блокады.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Тайвань является "внутренним делом Китая", и обвинил Вашингтон в том, что он "сеет раскол в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Некоторые люди в США пытались раздуть слухи о китайской угрозе, чтобы усилить напряженность по всему проливу и спровоцировать конфронтацию. Мы решительно против этого", - заявил он.

США помогают Тайваню

Оборонный бюджет Китая по-прежнему намного меньше, чем у США. Президент Джо Байден в этом месяце предложил бюджет Пентагона в размере 850 миллиардов долларов на 2025 финансовый год.

Сюда входят 500 миллионов долларов на пополнение вооружений, которые будут предоставлены Тайваню в рамках первого запроса на финансирование, направленного на разрешение агрессии в регионе и обеспечение постоянной поддержки Тайваня.

Партнерство Китая и РФ

Между тем, разведывательное сообщество США считает, что Китай не хочет военного конфликта из-за Тайваня, даже несмотря на то, что он полон решимости взять остров под свой контроль.

Партнерство Китая с Россией также вызывает тревогу, поскольку Китай предоставил диктатору Владимиру Путину экономическую помощь и помощь в сфере безопасности для вторжения на Украину. Партнерство Китая с Россией является ответом на альянсы США в Тихоокеанском регионе и в других местах.

"Это должно беспокоить весь земной шар", - сказал Акилино.

Планы Китая по нападению на Тайвань и реакция США