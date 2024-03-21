В США спрогнозировали сроки готовности Китая к нападению на Тайвань
Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и эти признаки указывают на то, что он готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году.
Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, несмотря на экономические проблемы Китая, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и составил более 223 миллиардов долларов.
Адмирал добавил, что за три года с тех пор, как он принял командование, армия Китая приняла на вооружение дополнительно 400 истребителей и более 20 крупных военных кораблей. Также Пекин с 2020 года удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.
"Все указывает на указание главы КНР Си Цзиньпина на встрече с армией быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году", - сказал Акилино.
Реакция Китая
По словам Акилино, китайские военные также отрабатывают различные задачи, связанные с операциями против Тайваня. Речь идет об имитации окружения с помощью морской и воздушной блокады.
Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Тайвань является "внутренним делом Китая", и обвинил Вашингтон в том, что он "сеет раскол в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Некоторые люди в США пытались раздуть слухи о китайской угрозе, чтобы усилить напряженность по всему проливу и спровоцировать конфронтацию. Мы решительно против этого", - заявил он.
США помогают Тайваню
Оборонный бюджет Китая по-прежнему намного меньше, чем у США. Президент Джо Байден в этом месяце предложил бюджет Пентагона в размере 850 миллиардов долларов на 2025 финансовый год.
Сюда входят 500 миллионов долларов на пополнение вооружений, которые будут предоставлены Тайваню в рамках первого запроса на финансирование, направленного на разрешение агрессии в регионе и обеспечение постоянной поддержки Тайваня.
Партнерство Китая и РФ
Между тем, разведывательное сообщество США считает, что Китай не хочет военного конфликта из-за Тайваня, даже несмотря на то, что он полон решимости взять остров под свой контроль.
Партнерство Китая с Россией также вызывает тревогу, поскольку Китай предоставил диктатору Владимиру Путину экономическую помощь и помощь в сфере безопасности для вторжения на Украину. Партнерство Китая с Россией является ответом на альянсы США в Тихоокеанском регионе и в других местах.
"Это должно беспокоить весь земной шар", - сказал Акилино.
Планы Китая по нападению на Тайвань и реакция США
Весной 2022 года президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня.
Уже минувшей осенью глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун публично усомнился в планах Пекина попытаться захватить Тайвань военным путем.
Недавно Bloomberg писало, что военное вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов.
Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс говорил, что достичь полной готовности к нападению на Тайвань китайская армия может уже в 2027 году. Эксперт Юрия Пойта в комментарии РБК-Украина заявил, что по состоянию на сегодняшний день этот срок сместился на 2030-й.
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