Доллар резко подешевел: НБУ опустил курс ниже 39 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после четырех дней роста и обновления исторических максимумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 22 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,9234 гривен за 1 доллар (-0,2165 грн).

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Курс евро составит 42,4693 гривен за 1 евро (+0,0299 грн). Это новый максимум. Предыдущий был 20 марта - 42,4641 гривен за 1 евро.

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На межбанке сегодня курс упал на 21 копейку до 38,87-38,94 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 39,20 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.

"По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", - сказал он.

Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.

Помощь Украине

Еврокомиссия 20 марта перечислила Украине первый транш финансирования на 4,5 млрд евро. Также 20 марта Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады.

Кроме того, 21 марта Совет директоров должен рассмотреть вопрос выделения Украине транша на 880 млн долларов.

Ранее в НБУ отмечали, что часть из международной помощи Украине в марте-апреле на 10 млрд долларов окажется на рынке и повлияет на ситуацию.