Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В России снова горят НПЗ, Шуфрича оставили под стражей до середины мая, а в Чехии прогнозируют, что поставки Украине обещанных боеприпасов начнутся только в июне.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

На фронте нужно заменить 330 тысяч военных

Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины написало, что новый законопроект о мобилизации нужен для того, чтобы обеспечить замену 330 тысяч украинских военных на фронте и для покрытия других военных нужд, в зависимости от ситуации на передовой

Издание добавляет, что документ должен обновить законодательство касательно призыва в армию, чтобы набрать до 500 тысяч человек.

Удары по Сумам, Мирнограду и Кривому Рогу

Российские войска со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра уничтожили многоэтажки в трех городах Украины:

Мирноград. В результате ракетного удара (враг ударил по городу ракетой-бомбой "Гром-Е1") частично разрушен пятиэтажный дом. Два человека погибли, пятеро ранены.

Сумы. "Шахед" попал по пятиэтажке. Уничтожено около полутора десятков квартир. Из-под завалов извлекли тела 2 погибших. Ранения получили 8 человек.

Кривой Рог. Выросло количество жертв ракетного удара по многоэтажке до 6 человек. Общее количество погибших и пострадавших - более полусотни. Завтра в городе объявлен день траура.

Курск и Белгород призвали эвакуироваться

В приграничных с Украиной районах РФ второй день подряд идет рейд российских добровольцев. Бойцы готовят и удары по позициям оккупационной армии, а потому уже призывали жителей Белгорода и Курска эвакуироваться.

Кроме того, сегодня российские добровольцы рассказали, под чьим контролем находится село Теткино, граничащее с украинской Сумской областью.

Атаки на НПЗ в России

СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода в РФ: в Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область), сообщили РБК-Украина источники. Собеседники отмечают, что атакуемые сегодня НПЗ входят в ТОП-5 крупнейших заводов в России.

Также СБУ вместе с другими представителями Сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Кроме того, под атаку попал и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Из-за повреждений предприятие остановило работу.

Повреждение А-50 в Таганроге

Источник РБК-Украина в спецслужбах подтвердил, что в результате атаки дронов на авиазавод в Таганроге в ночь на 9 марта был поврежден российский самолет-разведчик A-50.

По словам собеседника, повреждения есть, но их критичность уточняется.

Удар по зданию ФСБ в Белгороде

В Белгороде под удар беспилотников попало здание Федеральной службы безопасности (ФСБ ). Источник РБК-Украина рассказал, что атака была совершена российскими добровольцами, использовавшими дроны украинского производства.

Сырский на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений.

По его словам, в целом оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах н. п. Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

"В то же время, вероятно, в результате высокого уровня потерь активность врага на других участках фронта заметно снизилась", - добавил Сырский.

Украина

Политика

Украинская делегация провела очередной раунд переговоров с Финляндией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Законопроект о мобилизации

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов уклонистов, рассказал член комитета и нардеп Александр Федиенко. Но, по его словам, норма по ограничениям управления транспортным средством была оставлена.

Помощь от ЕС

Послы ЕС дали "зеленый свет" на выделение 5 млрд евро для европейских закупок оружия Украине.

Шуфричу продлили меру пресечения

Народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу продолжили меру пресечения. Он пробудет в СИЗО еще как минимум два месяца, до 11 мая 2024 года.

Дубинскому выписали штраф

Печерский районный суд Киева признал действующего нардепа Александра Дубинского виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Ему выписали штраф.

Хакерская атака на метро Москвы

Украинские хакеры атаковали ряд правительственных, а также местных порталов РФ, среди которых, например, система оплаты проезда "Тройка", которая является одной из крупнейших в России и обслуживает 38 регионов страны-террориста.

Граница

Польские фермеры пообещали, что временно разблокируют движение на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" и пропустят застрявшие на границе грузовики. Впрочем, протестующие подчеркнули, что этот шаг не означает окончания блокады.

В то же время председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль считает, что проблема с блокированием польскими фермерами границы с Украиной будет решена в течение нескольких недель.

Цены

В начале года в Украине продолжается снижение цен на крупы, в том числе гречка подешевела на 3,1% до 28,0 грн за килограмм. В то же время овощи пока дорожают. Сильнее всего поднялся в цене картофель - на 6,0% до 22,8 грн за килограмм.

Курс

НБУ поднял официальный курс доллара до исторического максимума. Официальный курс на 14 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,7878 грн за 1 доллар (+0,2954 грн).

Погода

14 марта по всей территории Украины ожидаются дожди. Местами возможен мокрый снег.

Мир

Нападение на соратника Навального

В Вильнюсе напали на Леонида Волкова, который является соратником Алексея Навального. По данным полиции Литвы, нападающий по меньшей мере 15 раз ударил Волкова молотком. После нападения оппозиционера на короткое время был госпитализирован. У него диагностирована травма ноги и перелом руки.

ЕС

Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Белоруссии. Также прозвучали призывы к срочному эмбарго.

Германия

Правительство Германии решило модернизировать и привести в порядок все дальнобойные крылатые ракеты Taurus, находящиеся на вооружении вооруженных сил страны (Бундесвера), пишет Die Welt.

Чехия

Советник премьер-министра Чехии по нацбезопасности Томаш Пояр заявил, что боеприпасы, закупленные по инициативе его страны, могут поступить в Украину в июне.

Эстония

Постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм в интервью Euractiv рассказал, что эстонские власти разработали план помощи Украине на 120 миллиардов евро.

Дания

Правительство Дании планирует разрешить призыв женщин в армию. На такой шаг решили пойти из-за угроз со стороны Российской Федерации.

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