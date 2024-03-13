Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

У Росії знову горять НПЗ, Шуфрича залишили під вартою до середини травня, а в Чехії прогнозують, що постачання Україні обіцяних боєприпасів почнеться лиш у червні.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

На фронті треба замінити 330 тисяч військових

Financial Times з посиланням на Міноборони України написало, що новий законопроєкт про мобілізацію потрібен для того, щоб забезпечити заміну 330 тисяч українських військових на фронті та для покриття інших військових потреб, залежно від ситуації на передовій

Видання додає, документ має оновити законодавство стосовно призову до армії, аби набрати до 500 тисяч людей.

Удари по Сумах, Мирнограду та Кривому Рогу

Російські війська від учорашнього вечора й до сьогоднішнього ранку знищили багатоповерхівки у трьох містах України:

Мирноград. Внаслідок ракетного удару (ворог вдарив по місту ракетою-бомбою "Грім-Е1") частково зруйнований п'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, п'ятеро поранені.

Суми. "Шахед" влучив по п'ятиповерхівці. Знищено близько півтора десятка квартир. З-під завалів дістали тіла 2 загиблих. Поранення отримали 8 осіб.

Кривий Ріг. Зросла кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці до 6 людей. Загальна кількість загиблих та постраждалих - більше півсотні. Завтра у місті оголошено день трауру.

Курськ і Бєлгород закликали евакуюватися

У прикордонних з Україною районах РФ другий день поспіль триває рейд російських добровольців. Бійці готують і удари по позиціях окупаційної армії, а тому вже закликали жителів Бєлгорода і Курська евакуюватися.

Крім того, сьогодні російські добровольці розповіли, під чиїм контролем перебуває село Тьоткіно, яке межує з українською Сумською областю.

Атаки на НПЗ в Росії

СБУ вночі атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи у РФ: у Рязані, Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область), повідомили РБК-Україна джерела. Співрозмовники зазначають, що атаковані сьогодні НПЗ входять у ТОП-5 найбільших заводів у Росії.

Також СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Крім того, під атаку потрапив і Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Через пошкодження підприємство зупинило роботу.

Пошкодження А-50 у Таганрозі

Джерело РБК-Україна в спецслужбах підтвердило, що внаслідок атаки дронів на авіазавод у Таганрозі в ніч на 9 березня було пошкоджено російський літак-розвідник A-50.

За словами співрозмовника, є пошкодження, але їхня критичність уточнюється.

Удар по будівлі ФСБ у Бєлгороді

У Бєлгороді під удар безпілотників потрапила будівля Федеральної служби безпеки (ФСБ). Джерело РБК-Україна розповіло, що атака була здійснена російськими добровольцями, які використали дрони українського виробництва.

Сирський на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів.

За його словами, в цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

"Водночас, імовірно, внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась", - додав Сирський.

Україна

Політика

Українська делегація провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Законопроєкт про мобілізацію

Комітет ВРУ питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив із законопроєкту про мобілізацію норму про блокування рахунків ухилянтів, розповів член комітету та нардеп Олександр Федієнко. Але, за його словами, норма щодо обмежень керування транспортним засобом була залишена.

Допомога від ЄС

Посли ЄС дали "зелене світло" на виділення 5 млрд євро для європейських закупівлей зброї Україні.

Шуфричу продовжили запобіжний захід

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід. Він пробуде в СІЗО ще щонайменше два місяці, до 11 травня 2024 року.

Дубінському виписали штраф

Печерський районний суд Києва визнав чинного нардепа Олександра Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Йому виписали штраф.

Хакерська атака на метро Москви

Українські хакери атакували низку урядових, а також місцевих порталів РФ, серед яких, наприклад, система оплати проїзду "Тройка", яка є однією з найбільшим у Росії та обслуговує 38 регіонів країни-терориста.

Кордон

Польські фермери пообіцяли, що тимчасово розблокують рух на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні. Втім, протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади.

Водночас голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль вважає, що проблема з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів.

Ціни

На початку року в Україні продовжується зниження цін на крупи, зокрема гречка подешевшала на 3,1% до 28,0 грн за кілограм. Водночас овочі поки що дорожчають. Найсильніше піднялася в ціні картопля - на 6,0% до 22,8 грн за кілограм.

Курс

НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму. Офіційний курс на 14 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,7878 грн за 1 долар (+0,2954 грн).

Погода

Завтра, 14 березня по всій території України очікуються дощі. Місцями можливий мокрий сніг.

Світ

Напад на соратника Навального

У Вільнюсі, напали на Леоніда Волкова, який є соратником Олексія Навального. За даними поліції Литви, нападник щонайменше 15 разів ударив Волкова молотком. Після нападу опозиціонера на короткий час госпіталізували. У нього діагностовано травму ноги та перелом руки.

ЄС

Представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі. Також пролунали заклики до термінового ембарго.

Німеччина

​​Уряд Німеччини вирішив модернізувати і привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, що перебувають на озброєнні збройних сил країни (Бундесверу), пише Die Welt.

Чехія

Радник прем'єр-міністра Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр заявив, що боєприпаси, закуплені за ініціативою його країни, можуть потрапити в Україну в червні.

Естонія

Постійний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм в інтерв'ю Euractiv розповів, що естонська влада розробила план допомоги Україні на 120 мільярдів євро.

Данія

Уряд Данії планує дозволити призов жінок до армії. На такий крок вирішили піти через загрози з боку Російської Федерації.

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