При ударе по Таганрогу был поврежден А-50, - источник
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был поврежден при атаке на авиационный завод Таганрога 9 марта.
Об этом рассказал источник РБК-Украина в спецслужбах.
Согласно данным источника, во время атаки на авиазавод был поврежден один из вражеских самолетов А-50. В то же время, критичность повреждений пока уточняется.
Атака на российские регионы
В ночь на 9 марта Россия жаловалась на атаку беспилотников в четырех регионах, а именно:
- Ростовской области;
- Курской области;
- Белгородской области;
- Волгоградской области.
Министерство обороны страны-террориста заявило о якобы перехвате и уничтожении 41 дрона. Как писало Astra, в результате налета на Таганрог мог пострадать авиационный завод имени Бериева. Позже губернатор Ростовской области снова скулил из-за новой волны дронов.
В частности, аналитики Frontelligence Insight поделились кадрами пораженного завода. Как писало онлайн-издание "Милитарный", есть вероятность, что А-50 был поврежден. Самолет могли переместить в один из ангаров, который позже поразили.
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