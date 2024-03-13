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Шуфричу продлили меру пресечения еще на два месяца

Киев, Среда 13 марта 2024 14:42
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Шуфричу продлили меру пресечения еще на два месяца Фото: Нестор Шуфрич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу продолжили меру пресечения. Он проведет под стражей еще два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Печерский районный суд Киева в среду, 13 марта, продлил меру пресечения для Шуфрича еще на два месяца. Прокурор просил задержание без альтернативы залога.

Шуфрич пробудет в СИЗО до как минимум 11 мая 2024 года. Он находится под стражей уже шесть месяцев.

При этом сам нардеп просил отменить арест.

Дело Шуфрича

Напомним, в 2019 году Нестор Шуфрич был избран народным депутатом от уже запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Осенью 2023 года нардеп Нестору Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. В ходе обысков у пророссийского депутата обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена и не только.

Находясь в СИЗО, Шуфрич получил новое подозрение. Он обвиняется в финансировании Росгвардии в Крыму.

Добавим, что Верховная рада сняла Шуфрича с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова, но мандата его так и не лишили. Пока он остается членом парламентского комитета по свободе слова.

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Нестор Шуфрич Мера пресечения
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