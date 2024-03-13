Сырский побывал в "горячих точках" фронта на Востоке: что известно об обстановке и решениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня посетил несколько "горячих точек" на Восточном направлении. Несмотря на сложную ситуацию там, через две недели враг понес чрезвычайно высокие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

"Сегодняшний день начал с перемещения в район операции на направление активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков", - написал Сырский.

Он отметил, что после анализа и оценки ситуации вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов, средств РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость обороны Украины на этом участке фронта.

"В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тонечко, Вербовое и Роботино", - написал главнокомандующий ВСУ.

Активность врага снизилась

Как заметил Сырский, предположительно в результате высокого уровня потерь активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

"Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов", - отметил он.

Сырский проинформировал, что за две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери. Однако все населенные пункты, которые захватчики пытались захватить, остались под украинским контролем.

Вручение наград

Также главнокомандующий ВСУ совместно с Министром обороны Украины вручили государственные и ведомственные награды украинским военнослужащим, отличившимся в боях с российским агрессором.

"Вместе с тем остается достаточно вопросов, которые необходимо решать на месте, поэтому продолжаем нашу работу. Мы победим! Слава Украине!", - подытожил Сырский.