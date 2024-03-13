РДК призывает к эвакуации. Что происходит в Курской и Белгородской областях сегодня

В приграничных с Украиной районах РФ второй день подряд идет рейд российских добровольцев , которым удалось частично взять под контроль поселок Теткино. Кроме того, бойцы готовят и удары по позициям оккупационной армии, поэтому призвали жителей Белгорода и Курска эвакуироваться.

Детальнее о том, что происходит в Белгородской и Курской областях сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Бои продолжаются

По состоянию на сегодняшний день бои в Курской области за поселок Теткино продолжаются.

По словам военных легиона "Свобода России", часть населенного пункта находится под их контролем, и они продолжают продвигаться.

"Апостол", "Домовой" и другие штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. Продвигаемся дальше!" - подписали видео бойцы легиона, которые накануне рассказали, что "ночевали в родных краях".

Стоит отметить, что украинский проект DeepState ранее на карте обозначил "серой зоной" приграничную территорию в РФ площадью 41,8 кв. км. В частности, туда входят населенные пункты Теткино Курской области и Глотово/Козинка, Лозовая Рудка, Нехотеевка и Новая Таволжанка Белгородской области.

Фото: в Теткино Курской области второй день продолжаются бои (t.me/kursk_tipich)

Кроме того, бои фиксировались и на пограничном пункте пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. На спутниковых снимках, опубликованных журналистами "Радио Свобода", хорошо видны следы вчерашнего боя.

Также российскими добровольцами был уничтожен пункт управления оккупационной армии. Соответствующее видео бойцы показали в сети.

Росармия несет потери

По данным источников ASTRA, вчера как минимум 4 военнослужащих Росгвардии погибли, еще 4 были ранены в районе села Нежеголь Белгородской области. Их атаковал беспилотник. В этом же месте дрон уничтожил автомобиль Росгвардии "Урал" и пушку-гаубицу Д-20.

Кроме того, как минимум 2 военнослужащих МО РФ получили ранения утром 12 марта во время перестрелки в районе села Журавловка Белгородской области.

Еще несколько военных МО РФ также получили ранения во время боев в районе Журавлевки, их точное количество неизвестно, добавляет ASTRA.

Также один военнослужащий вневедомственной охраны был ранен в результате ракетной атаки и атаки БПЛА на Грайворон Белгородской области. Из-за обстрела в городе повреждены здания ФСБ, полиции и суда.

Белгороду и Курску - эвакуироваться

На фоне активных боев в приграничных районах Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон выпустили сегодня совместное заявление, в котором призвали жителей Курска и Белгорода эвакуироваться, поскольку готовятся удары по позициям армии РФ.

"Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! В связи с этим мы вынуждены нанести огненное поражение с военных позиций, которые размещены в городах Белгород и Курск. Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города", - говорится в заявлении.

Кроме того, бойцы обратились и к местным властям, призвав начать также эвакуацию из городов Курской и Белгородской областей.

Реакция Путина

Российский диктатор Владимир Путин в интервью прокремлевским медиа прокомментировал прорыв границы РФ. По его мнению, такие действия проходят якобы "на фоне неудач на линии столкновения украинской армии".

"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад Генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - нафантазировал Путин.

Кроме того, глава Кремля выразил уверенность, что этими атаками попытаются "сорвать выборы в РФ и получить козырь" для обмена территорий на возможных переговорах.

Атаки дронов на РФ продолжаются

Отметим, что пока в пограничные РФ продолжаются бои, атаки дронов сопровождаются рядом российских областей. Только за минувшую ночь и утро Минобороны РФ насчитало 65 беспилотников, которые им "удалось перехватить". Под атакой БПЛА были такие области как: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская Ленинградская и Рязанская.

Кроме того, по данным источников РБК-Украина, сегодня ночью украинские дроны атаковали 3 российских НПЗ в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области, а также авиабазу ВВС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Одной из самых удачных, учитывая кадры в сети, оказалась атака на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, где вспыхнул большой пожар.

В то же время российские власти официально заявили, что сегодня дрон упал и на территорию Новошахтинского НПЗ (Ростовская область). В результате чего завод был остановлен.

В ГУР эту атаку осторожно комментируют, не опровергая и не подтверждая свою причастность. Но отмечают - сейчас проходит ряд событий на военных объектах государства-агрессора, и на указанном предприятии в том числе.

"Что там происходит (на Новошахтинском НПЗ - ред.) - работа предприятия остановлена. Это значит, что будут проблемы и срывы определенных планов у врага и дополнительные возможности и время у наших защитников", - сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Больше деталей о массированных атаках дронов, очередном рейде российских добровольцев в РФ, основных целях и возможных последствиях - читайте в материале РБК-Украина "Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ".

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