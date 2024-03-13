НБУ поднял официальный курс доллара до исторического максимума

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 14 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,7878 гривен за 1 доллар (+0,2954 грн).

Выше курс был только 22 февраля - 38,6237 грн/доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,4183 гривен за 1 евро (+0,3769 грн). Выше курс был только 29 декабря 2023 года - 42,2079 грн/евро.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 23 копейки до 38,78-38,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 25 копеек до 38,90 грн/доллар.

Рост курса

НБУ с октября 2023 года перешел к режиму управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство операций на межбанке идет за счет покупки долларов банками у НБУ, поэтому регулятор фактически контролирует курс.

Курс доллара уже повышался до максимальных значений (38,62 грн/доллар) в середине февраля, что было вызвано дефицитом валюты. Затем курс пошел вниз. Однако в течение последней недели курс вырос примерно на 75 копеек.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ждали курс 40,29 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.