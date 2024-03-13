Чье Теткино? Добровольцы рассказали, кто контролирует село, граничащее с Украиной

Село Теткино Курской области, которое граничит с Украиной, находится в "серой зоне". Российские власти его не контролируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление добровольца Легиона "Свобода России" Олега Барановского в эфире телемарафона.

"Теткино - оно фактически находится в серой зоне сейчас. Оно сейчас точно не под контролем российских властей", - отметил Барановский.

По его словам, добровольцы, которые прорвали границу с Россией, не открывают там свои органы власти. В населенном пункте нет никакой власти.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 12 марта, стало известно, что Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" прорвали границу с Россией.

Они зашли на территорию нескольких российских областей и взяли под свой контроль населенные пункты.

Позже стало известно, что добровольцы контролируют поселок Теткино. Но уже сегодня, 13 марта, в ЛСР уточнили, что бои все еще продолжаются.

Более детально о прорыве российской границы и событиях после этого - в материале РБК-Украина.