ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина провела с Финляндией очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности

Украина, Среда 13 марта 2024 16:20
UA EN RU
Украина провела с Финляндией очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности Архивное фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская делегация провела очередной раунд переговоров с Финляндией по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В состав делегации также вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Финская сторона была представлена делегацией чиновников во главе с представителями Министерства иностранных дел.

Была продолжена работа над проектом соглашения и очерчены его границы и ключевые элементы, согласован график дальнейших переговоров.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Офис президента
NEWS
Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет
Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет
DAILY
"Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина