Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро
Заимствования на финансовых рынках или из национальных бюджетов - лучшие способы дать Украине то, что нужно для победы в войне с Россией. Сейчас Эстония ищет более 100 млрд евро для достижения этой цели.
Об этом заявил постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Выделение 120 млрд евро в год на военную помощь Украине - это приблизительная цифра, которой должно хватить Украине для победы в войне", - заявил он.
Салм предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, когда Еврокомиссия может привлечь средства на финансовых рынках и использовать страны ЕС в качестве гарантов.
В течение последних нескольких месяцев эстонские политики и чиновники неоднократно заявляли, что для победы Украины в войне необходимо, чтобы западные союзники инвестировали 0,25 % своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной министерством обороны Эстонии.
"Если бы 50 с лишним стран, входящих в коалицию "Рамштайн", оказывающую военную поддержку Украине, тратили такой процент, это составило бы более 120 миллиардов евро в год. С этими деньгами к 2025 году Украина достигнет такого уровня, что сможет навязать России сопротивление" - , сказал Салм.
При этом он отметил, что даже если эта сумма начнет поступать в бюджеты сейчас, ее воздействие займет почти год.
"Потребуется еще (около девяти месяцев), чтобы поставки достигли уровня, необходимого для того, чтобы Украина смогла убедительно выйти на этот уровень истощения", - сказал секретарь Минобороны Эстонии.
Программа ЕС
28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов. Первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, это программа поддержки инвестиций, поддержки экономики и движения к членству в ЕС.
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