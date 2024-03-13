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Польские фермеры пообещали временно разблокировать КПП "Ягодин" и пропустить грузовики

Дорогуск, Среда 13 марта 2024 15:19
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Польские фермеры пообещали временно разблокировать КПП "Ягодин" и пропустить грузовики Фото: польские фермеры пообещали временно разблокировать КПП "Ягодин" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры заявили, что временно разблокируют пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" и пропустят застрявшие на границе грузовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера польских протестующих, которого цитирует Reuters.

Лидер протеста Войцех Лось перед КПП "Дорогуск" объявил, что после 13:00 по местному времени (14 часов по Киеву) фермеры с польской стороны будут пропускать к границе стоящие в очереди грузовики.

Однако протестующие подчеркнули, что этот шаг не означает окончания блокады.

"Это жест от нас к украинским водителям, чтобы они могли вернуться к своим семьям и своей стране, которая все еще находится в сложной ситуации, во время войны, и вынуждена противостоять России", - сказал лидер протестующих.

Пока остается неизвестным, сколько времени КПП будет разблокирован.

Ситуация на границе

Напомним, с конца прошлого года между Польшей и Украиной возникло обострение, когда польские фермеры и перевозчики блокировали границу.

В феврале протесты на польско-украинской границе усилились. Пункты пропуска блокируют фермеры, они несколько раз высыпали украинское зерно.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

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