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Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

Среда 13 марта 2024 19:06
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Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине Архивное фото: верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Послы Евросоюза сегодня, 13 марта, одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС України Дмитра Кулебу і верховного представника ЄС з питань закордонних справ Жозепа Борреля.

Реакция в ЕС

Боррель написал, что послам ЕС удалось договориться об увеличении фонда для поставок вооружений Украине на 5 млрд евро.

"Посыл ясен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить", - написал он.

Реакция Украины

Кулеба выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку.

Речь идет о предложение по увеличению финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины.

"Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решимости в достижении нашей общей победы", - написал Кулеба.

Теперь Украина с нетерпением ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Страны ЕС поставляют вооружение Украине

Напомним, что в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что до марта 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и насобирали для Украины только 600 тысяч боеприпасов.

При этом страны ЕС заявили, что совместно готовы производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Ранее Financial Times писало, что члены Евросоюза сегодня согласуют новое пополнение спецфонда на 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.

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