Украинские хакеры атаковали московский метрополитен, - Минцифра
Украинские хакеры атаковали ряд правительственных, а также местных порталов, среди которых, например, система оплаты проезда "Тройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации (Минцифра).
Как пишет Минцифра, система оплаты проезда "Тройка" является одной из крупнейших в России и обслуживает 38 регионов страны-террориста.
"Поэтому из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карту проезда и рассчитаться за парковку", - добавляет пресс-служба.
Фото: украинские хакеры атаковали московский метрополитен (t.me/mintsyfra)
Другие кибератаки
Стоит добавить, что украинские хакеры и ІТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. К примеру:
- 31 декабря 2023 года украинская ІТ Армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор";
- в январе украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России.
- хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ и похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.
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