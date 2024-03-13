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Украинские хакеры атаковали московский метрополитен, - Минцифра

Среда 13 марта 2024 18:50
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Украинские хакеры атаковали московский метрополитен, - Минцифра Фото: украинские хакеры атаковали московский метрополитен (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские хакеры атаковали ряд правительственных, а также местных порталов, среди которых, например, система оплаты проезда "Тройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации (Минцифра).

Как пишет Минцифра, система оплаты проезда "Тройка" является одной из крупнейших в России и обслуживает 38 регионов страны-террориста.

"Поэтому из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карту проезда и рассчитаться за парковку", - добавляет пресс-служба.

Фото: украинские хакеры атаковали московский метрополитен (t.me/mintsyfra)

Другие кибератаки

Стоит добавить, что украинские хакеры и ІТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. К примеру:

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