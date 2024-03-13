По всей территории Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом: погода на завтра

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, в Украине, кроме юга, с мокрым снегом (днем в северной части без существенных осадков). Ночью и утром в большинстве центральных и северных областей на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от 0 до +5 ночью и от +6 до +10 днем;

на севере будет колебаться от -1 до +2 ночью и от +4 до +8 днем;

на юге будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +6 до +10 днем;

на востоке будет колебаться от -2 до +1 ночью и от +4 до +8 днем.

Фото: погода на 14 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -2 до +3, а днем от +3 до +8. В Киеве тем временем ночью около 0, а днем от +4 до +6.