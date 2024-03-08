Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

МАГАТЭ призвало срочно вернуть ЗАЭС под контроль Украины, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию, а американский лидер Джо Байден обратился в Конгресс, сделав важное заявление об Украине.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

ВСУ "отработали" по самолетам на расстоянии более 150 км

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что украинские зенитчики вчера "отработали по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров". Пока проверяется результат боевой работы.

Ракетный удар по Сумам

В Сумской ОВА уточнили, что в результате вчерашнего ракетного удара россиян по областному центру пострадали 26 человек, двое погибли, а 6 - находятся в медучреждениях.

По данным военной администрации, повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала.

А сегодня около 17:00 в Сумах снова прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб россиян в сторону Сумской области.

МАГАТЭ призвало срочно вернуть ЗАЭС под контроль Украины

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о срочном возвращении Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Документ призывает РФ к срочному выводу всего несанкционированного персонала вместе с военными из ЗАЭС и немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.

Эстонская разведка

Эстонская разведка зафиксировала рост темпов наступления российских войск в Украине. Особенно это касается сухопутных войск. Однако, несмотря на увеличение темпов операций, оперативно-тактические цели России по-прежнему остаются невыполненными.

Украина

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Стамбул, где встретился с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом.

Цель визита главы государства в Турцию - это обсуждение темы "формулы мира", организации саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения удерживаемых в РФ украинских пленных и политических заключенных. Отдельное внимание во время визита будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.

Интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский также дал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1. Во время которого заявил, что дальнобойное оружие способно изменить ход войны, объяснил, чем грозит замороженный конфликт и рассказал об атаке на Одессу во время своего визита в город, где он встречался с премьер-министром Греции.

Вице-президент Еврокомиссии в Киеве

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии ВалдисДомбровскис прибыл с визитом в Киев. С ним встретился украинский премьер Денис Шмыгаль, который отметил, что Украина ожидает переговорную рамку со стороны ЕК уже в этом месяце.

Возвращение Zara и не только

В Министерстве иностранных дел Украины официально подтвердили, что Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home возвращаются в Украину.

"МИД Украины продолжает работу по возобновлению деятельности международного бизнеса в нашей стране и привлечению новых компаний. PS IKEA, очередь за вами", - добавили в министерстве.

Помощь аграриям

Кабмин запустит программу компенсаций аграриям, которые будут покупать отечественную технику. Сегодня был утвержден соответствующий порядок использования средств, а также усовершенствованы некоторые элементы этой программы. В этом году на программу выделят 1 млрд гривен.

Кроме того, правительство хочет запустить рынок гуманитарного разминирования и компенсировать аграриям расходы по разминированию земель.

Средства от ЕС

Украина в рамках программы Ukraine Facility рассчитывает получить от ЕС около 16 млрд евро в этом году. Кабмин сегодня утвердил документы для получения первых 6 млрд евро от ЕС.

Происшествия

В Подольске Одесской области нашли мертвого мужчину в военной форме. Его тело обнаружили случайные прохожие утром посреди улицы. Что стало причиной его смерти неизвестно, но правоохранители уже возбудили дело по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Цены

Средние цены на продукты питания в Украине в феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 2,6%. За последний месяц продукты подорожали на 0,4%, сообщает Госстат.

Курс

Доллар подорожал после падения в течение двух дней подряд. Официальный курс на 11 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,141 грн за 1 доллар (+0,0574 грн).

Погода

Завтра погода в Украине будет облачной. При этом синоптики сообщили о температурных колебаниях.

Мир

США

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с речью "О положении дел в стране". Свое выступление он начал с Украины, подчеркнув, что стране нужно предоставить необходимую военную помощь, чтобы украинцы смогли остановить войну. Кроме того, он дал послание российскому диктатору Владимиру Путину: "Мы не уйдем. Мы не будем кланяться. Я не буду кланяться".

Детальнее о том, что говорил Байден об Украине в своей речи, - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Польша

Сейм Польши поддержал резолюцию по санкциям против агропродукции из России и Беларуси. Низшая палата польского парламента призвала Европейскую комиссию ввести санкции на импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Постановление поддержали 441 депутат польского Сейма, еще двое воздержались.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие отправки войск в Украину. Он допустил, что это может произойти в случае повторного наступления российских войск на Киев или Одессу.

Греция

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил послание Кремлю после того, как он стал свидетелем ракетного удара РФ по Одессе. Он отметил, что его страна продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется и Россия не способна испугать Афины.

Канада

В Минобороны Канады объявили о присоединении к коалиции дронов для Украины, которую совместно возглавляют Латвия и Великобритания.

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