В Сумах прогремел взрыв после пусков российских авиабомб

В Сумах сегодня, 8 марта, местные жители услышали взрыв. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Детальные подробности взрывов в Сумах пока неизвестны. Местные власти никак не комментируют ситуацию.

Жителям города необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

При этом до взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.

Удар по Сумам

Напомним, россияне били по Сумам вчера, 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших.

В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что виновные в атаке будут нести ответственность. Это обеспечат украинские защитники.