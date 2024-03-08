Эстонская разведка зафиксировала увеличение темпов наступления РФ в Украине

Вооруженные силы РФ по-прежнему владеют инициативой в Украине. А темп их наступательных операций снова начал расти.

Об этом заявил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Полковник Кивисельг сообщил, что темпы операции РФ в Украине, которые ранее снижались, снова начали увеличиваться. Особенно это касается сухопутных войск. Однако несмотря на увеличение темпов операций, оперативно-тактические цели России по-прежнему остаются невыполненными.

Купяно-Лиманская ось

В Луганской области основная активность наблюдалась на линии Купянск-Кременная-Сватово. Кивисельг сообщил, что Вооруженные силы РФ захватили дополнительные территории в Купянском и Лиманском районах.

По его словам, вероятной целью РФ в Купянском районе является контроль над участком реки Оскол и участком реки Жеребец в направлении Лимана.

"Хотя Вооруженные силы Российской Федерации сохраняют инициативу на всей линии фронта, продвижение РФ в направлении Лимана за неделю было весьма незначительным, и Россия не вышла на вышеупомянутые речные рубежи", - сказал он.

Донецкая область

На Донецком направлении основные боевые действия разворачиваются в районах Бахмута и Авдеевки.

"В обоих регионах вооруженные формирования Российской Федерации продвинулись вперед. К счастью, это в очень незначительной степени. На северо-западе и западе Бахмутского района есть определенные сдвиги. На фронте существенных изменений не произошло", - сказал он.

По его словам, в районе Авдеевки украинцам удалось создать две линии обороны и тем самым предотвратили дальнейшее наступление Российской Федерации. Также РФ удалось добиться незначительных успехов в районе Донецка.

Южный фронт Украины

В направлении Запорожья и Херсона активность была несколько ниже, как и на предыдущей неделе.

"Наибольшая активность наблюдалась на направлениях Работино и Вербовое, где Российская Федерация пыталась продвинуться", - сказал Кивисельг.

На левом берегу Днепра украинские вооруженные силы до сих пор удерживают созданные там плацдармы и отражают атаки РФ в этом районе.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 23 атаки противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские окупанты на Запорожском направлении несут большие потери в живой силе и технике.