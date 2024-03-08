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Без осадков, однако с температурными колебаниями: прогноз погоды на завтра

Пятница 08 марта 2024 13:22
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Без осадков, однако с температурными колебаниями: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет облачной в субботу, 9 марта. При этом синоптики сообщили о температурных колебаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с пояснениями и без осадков. Лишь в Крыму местами небольшой дождь.

В западных областях ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2 -7 градусов, а на Закарпатье и побережье морей от +2 до -3. При днем температура воздуха прогреется до +2 +7 градусов, а на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до +10° тепла.

К тому же в Карпатах ночью будет -5 -10 градусов, а днем около 0.

Без осадков, однако с температурными колебаниями: прогноз погоды на завтра

Погода в столичном регионе

Завтра в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, однако без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит -2 -7, а днем +2 +7.

В Киеве ночью будет -2 -4 градуса, а днем +4 +6.

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