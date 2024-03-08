ua en ru
Пт, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сейм Польши поддержал резолюцию по санкциям против агропродукции из России и Беларуси

Пятница 08 марта 2024 13:51
UA EN RU
Сейм Польши поддержал резолюцию по санкциям против агропродукции из России и Беларуси Фото: Сейм Польши поддержал резолюцию по санкциям против агропродукции из России и Беларуси (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сейм Польши поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси, поскольку это приносит огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Как пишет издание Нижняя палата парламента Польши призвала Европейскую комиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский союз (ЕС).

Постановление поддержали 441 депутат польского Сейма, еще двое воздержались.

"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, а одновременно усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала войны, что соответствует основным требованиям польских фермеров", - заявила депутат Марта Вцисло.

Другой депутат Витольд Туманович отметил важность запрета торговли агропродукцией России, потому что российский импорт может содержать зерно, которое враг похитил с временно оккупированных территорий Украины.

Что предшествовало

В конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок. Он отметил, что Евросоюз должен ввести комплексные санкции против подобных поставок сельхозпродукции из России и Белоруссии. Также Туск уточнил, что хочет предложить польскому Сейму проект резолюции с призывом к Еврокомиссии по этому вопросу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
Британская разведка назвала цели использования Россией иранских дронов Mohajer-6
Британская разведка назвала цели использования Россией иранских дронов Mohajer-6
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США