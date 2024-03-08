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Официальный курс доллара вырос после двухдневного падения

Украина, Пятница 08 марта 2024 15:44
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Официальный курс доллара вырос после двухдневного падения Фото: курс доллара вырос  на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после падения в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,141 гривен за 1 доллар (+0,0574 грн).

Официальный курс доллара вырос после двухдневного падения

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,6957 гривен за 1 евро (+0,2074 грн).

Официальный курс доллара вырос после двухдневного падения

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 38,14-38,18 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс доллара вырос после двухдневного падения

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,45 грн/доллар.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, спрос на валюту в Украине в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем.

Это обусловливалось сдержанными бюджетными расходами, устойчивой ситуацией с экспортом, в том числе благодаря функционированию морского коридора и возобновлению экспорта электроэнергии, а также улучшением курсовых ожиданий населения на фоне определенного снижения неопределенности поступления внешней финансовой помощи.

Как отметили в НБУ, официальный курс гривны по отношению к доллару в среднем практически не изменился по сравнению с январем. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1,4%, а к концу месяца сократилась до 0,8%.

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