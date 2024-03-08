ua en ru
Пт, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области нашли мертвого мужчину в форме. СМИ узнали подробности

Одесса, Пятница 08 марта 2024 10:20
UA EN RU
В Одесской области нашли мертвого мужчину в форме. СМИ узнали подробности Фото: в Подольске Одесской области на улице нашли мертвого мужчину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Подольске Одесской области на улице нашли мертвого мужчину. Он был в форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media и "Думская".

В частности, эту информацию подтвердили 8 марта suspilne.media в пресс-службе полиции Одесской области.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным "Думской", тело нашел прохожий в 7:00 утра в центре города, на проспекте Шевченко.

"Убитый мужчина в крови, одет военную форму, на вид более 40 лет. Лицо от полученных побоев просто отсутствует", - пишут журналисты.

Как сообщалось, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.

Напомним, в прошлом году в Павлограде (Днепропетровская область) мужчина с ножом напал на полицейских, которые приехали на вызов. Чтобы успокоить мужчину, стражам порядка пришлось стрелять в него. А в Киеве неизвестные напали с ножом на военного. Военного госпитализировали, а нападающих ищут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Послание Путину и единственная просьба Украины. Что сказал Байден в обращении к Конгрессу
Послание Путину и единственная просьба Украины. Что сказал Байден в обращении к Конгрессу
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США