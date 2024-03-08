Макрон назвал условие, при котором Франция может отправить войска в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон допускает возможность отправки войск в Украину. Это может произойти в случае повторного наступления российских войск на Киев или Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя коммунистической партии Франции Фабьена Руссела, которого цитирует L'Independant.
Соответствующее заявление Макрон сделал на встрече с парламентскими партиями.
Представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла после встречи заявил, что "нет никаких ограничений и красных линий". Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар сказал, что "приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным".
В свою очередь представитель коммунистов Руссел рассказал СМИ, что Макрон показал карты возможных новых направлений ударов россиян.
"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", - сказал Руссел.
Идея Макрона об отправке войск
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.
Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.
При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.
Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта
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