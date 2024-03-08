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Канада присоединилась к коалиции дронов для Украины

Пятница 08 марта 2024 08:31
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Канада присоединилась к коалиции дронов для Украины Фото: министр обороны Канады Билл Блэр (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Канады Билл Блэр обязал Оттаву принять участие в работе оборонной контактной группы коалиции по укреплению потенциала Украины в области беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

Будучи членом этой коалиции, Канада продолжит поиск путей расширения возможностей Украины в области беспилотников.

На сегодняшний день Канада внесла значительный вклад в укрепление потенциала Украины в области БПЛА, передав более 100 специализированных камер для БПЛА, произведенных в Канаде компанией L3 Wescam.

В дополнение к этим пожертвованиям в прошлом месяце Блэр объявил о передаче еще более 800 БПЛА от компании Teledyne FLIR из Ватерлоо, Онтарио.

Помощь Украине от Канады

Канада с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине военную и финансовую помощь.

Так, 23 января министр обороны Канады анонсировал новый пакет помощи Украине. В него вошли 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies. Также в Канаде анонсировали старт учения украинцев на истребителях F-16.

Кроме того, 3 февраля стало известно, что Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет класса "воздух-земля" CRV7. Ранее канадское правительство планировало их утилизировать.

Кроме того, в Минобороны Канады заявляли, что Оттава участвует в двух коалициях, которые будут подчиняться Контактной группе по обороне Украины, а именно, в бронетанковой коалиции и коалиции ВВС.

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