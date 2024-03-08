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Зеленский рассказал, что могло бы изменить ход войны в Украине

Киев, Пятница 08 марта 2024 14:47
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Зеленский рассказал, что могло бы изменить ход войны в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Дальнобойное оружие могло бы изменить ход войны в Украине. Наличие современного дальнобойного вооружения помогло бы украинским силам продвигаться на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Cinque minuti.

"Если у тебя есть соответствующее оружие, и ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по твоим гражданским городам. Например, Херсон, они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность больше, чем у нас. Они стреляют 20 километров плюс, а у нас - до 20 километров артиллерийский снаряд. Если у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь их выбить дальше", - заявил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что современное дальнобойное оружие или такое, которое будет соответствовать характеристикам российского вооружения, сможет изменить ход войны и позволит украинским войскам продвигаться на фронте.

Дальнобойные ракеты для Украины.

Напомним, ранее Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали нашим воинам ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

В настоящее время идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.

Детальнее о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты - в материале РБК-Украина.

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