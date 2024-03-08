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Премьер Греции об ударе по Одессе: вы нас не испугаете, мы продолжим поддерживать Украину

Пятница 08 марта 2024 11:40
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Премьер Греции об ударе по Одессе: вы нас не испугаете, мы продолжим поддерживать Украину Фото: Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Греция продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Россия не способна напугать Афины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время выступления на конференции Европейской народной партии в Бухаресте, которую цитирует ERT NEWS.

"У нас должно быть только одно послание к Кремлю: Вы нас не запугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении", - заявил премьер-министр.

Он отметил, что Греция продемонстрирует решительность и непоколебимую поддержку Украине, а Европейский союз (ЕС) посылает четкий сигнал о том, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой - не будет воспринято Европой.

Удар по Одессе во время визита премьера Греции

5 марта, греческое издание Prototema написало о том, что колонна президента Украины Владимира Зеленского, которая находилась рядом с греческой делегацией во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом, якобы подверглась ракетному удару в Одессе. Позже один из греческих чиновников, который входил в делегацию, рассказал после удара, что "все в порядке".

Президент Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что сам видел взрыв от российского удара.

При этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла о том, что удар не был связан с конкретным визитом в Одессу.

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