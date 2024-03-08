Ракетный удар по Сумам: количество пострадавших резко возросло, двое погибших
В результате ракетного удара российских террористов по Сумам, 7 марта, пострадали 26 человек. Также два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сумской областной военной администрации (ОВА).
По состоянию на 12:00 известно о:
- 26 пострадавших лиц. 6 человек сейчас находятся в медицинских учреждениях.
- 2 погибших лиц;
В результате удара были повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.
Больница
В больнице повреждены 28 окон и 2 двери. Несмотря на повреждения - медучреждение продолжает работу.
Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Выбито и повреждено 36 окон, потолок на 4 этажах, 3 слуховых окна на кровле, помещение гаража и не только.
Другие разрушения
Также были повреждены:
- в областном центре крови повреждено 21 окно и 2 входные двери;
- в коммунальном учреждении Сумского областного совета повреждены 4 окна, двери и крыша;
- в учебном заведении повреждены 12 окон, 2 двери, стена здания;
- электроснабжение, теплоснабжение, центральное водоснабжение и водоотвод восстановлено. Заведение работает в штатном режиме;
- в Учебно-производственном центре повреждено 6 окон;
- в Здании СТО повреждены все окна на воротах и в цехе здания;
- в здании водоканала повреждены 5 окон, 3 двери.
Фото: в Сумах выросло количество пострадавших в результате ракетного удара (facebook.com/sumska.oda)
Удар по Сумам 7 марта
Сегодня, 7 марта, во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. В тот момент Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага.
Позже Сумская ОВА заявила о том, что враг запустил ракеты по городу, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.
Вечером глава ОВА Владимир Артюх рассказал о том, что в медицинские учреждения обратились 4 человека, а всего пострадали около 10 человек.
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