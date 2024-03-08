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Вице-президент Еврокомиссии приехал в Украину

Киев, Пятница 08 марта 2024 11:48
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Вице-президент Еврокомиссии приехал в Украину Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис приехал в Украину в пятницу, 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политика в Twitter (X).

"Большая честь вернуться в Украину, которая мужественно дает отпор жестокой и незаконной агрессии России, как и снова выразить непоколебимую поддержку Евросоюзу. Украина, ее народ, уже сделали свой четкий выбор, что бы ни имел в виду Кремль", - написал Домбровскис.

Кроме того, европейский политик опубликовал фото с железногодорожного вокзала в Киеве.

Вице-президент Еврокомиссии приехал в Украину

скриншот twitter.com/VDombrovskis

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала визит вице-президента Еврокомиссии в Киев и опубликовала соответствующее фото.

Помощь Украине от ЕС

Европейский союз ввел 13 пакетов санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Также страны ЕС предоставили Украине военную помощь, а Брюссель выделил гуманитарную помощь украинцам и беженцам.

В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов до марта 2024, но страны ЕС не смогли выполнить план полностью.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина получила от ЕС менее половины обещанных боеприпасов.

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