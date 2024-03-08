Zara и не только. МИД подтвердил возвращение сети Inditex в Украину и обратился к IKEA

МИД Украины официально подтвердило, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex возвращаются в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook .

Так, ожидается возвращение в Украину таких брендов, как:

Zara;

Pull&Bear;

Massimo Dutti;

Bershka;

Stradivarius;

Oysho;

Zara Home.

"По поручению Президента Украины с 2022 года Министерство иностранных дел ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для возобновления их работы в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечают в МИДе, возврат Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других компаний.

"Возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места для украинцев, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в наше государство и его победу. ", - объяснили в Министерстве иностранных дел.

В то же время в ведомстве намекнули, что следующей в Украину может вернуться транснациональная компания IKEA.

"P.S. IKEA, очередь за вами", - призвали в МИД Украины.