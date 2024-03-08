Zara и не только. МИД подтвердил возвращение сети Inditex в Украину и обратился к IKEA
МИД Украины официально подтвердило, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex возвращаются в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook.
Так, ожидается возвращение в Украину таких брендов, как:
- Zara;
- Pull&Bear;
- Massimo Dutti;
- Bershka;
- Stradivarius;
- Oysho;
- Zara Home.
"По поручению Президента Украины с 2022 года Министерство иностранных дел ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для возобновления их работы в Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечают в МИДе, возврат Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других компаний.
"Возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места для украинцев, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в наше государство и его победу. ", - объяснили в Министерстве иностранных дел.
В то же время в ведомстве намекнули, что следующей в Украину может вернуться транснациональная компания IKEA.
"P.S. IKEA, очередь за вами", - призвали в МИД Украины.
Дистрибьютор Inditex в Украине.
Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, в том числе бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России. С тех пор компания прекратила поставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и зарплату своим 1000 украинским сотрудникам, хотя большинство из них находились дома без работы. Inditex сохранила договоры аренды с арендодателями во время закрытия магазинов, но не раскрыла, на каких условиях.
Испанская группа, владеющая примерно 5700 магазинами в более чем 90 странах мира, будет открываться постепенно, начиная с 20 магазинов, в том числе трех аутлетов Zara, в торговых центрах Киева.
Общее число компаний по стране в конечном итоге вырастет до 50, но Inditex не может сказать, сколько времени займет этот процесс.
В компании подчеркнули, что Inditex будет уделять приоритетное внимание безопасности сотрудников и клиентов и адаптирует свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены в Польшу для обучения и подготовки к возвращению на работу.
Еще 34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в частях юга и востока Украины, непосредственно затронутых войной, где украинское правительство запретило коммерческую деятельность.
Inditex покинул Россию, которая когда-то была вторым по величине рынком по количеству магазинов после Испании, продав примерно половину своих 500 с лишним магазинов группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов и закрыв остальные. Однако он сохранил возможность вернуться в Россию, если "ситуация изменится".
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