Пасхальное "перемирие" РФ провалилось, Украина предлагает новый формат: новости за выходные

Несмотря на обещание Кремля относительно "пасхального перемирия", Россия в течение суток осуществила более двух тысяч атак по позициям ВСУ. На фоне срыва перемирия Украина предложила новый формат тишины.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Напомним, что вчера, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое якобы должно было длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Однако, российская сторона выдвинула условие при котором будет соблюдать тишину.
Несмотря на заявления о перемирии, боевые действия не прекратились. В частности, в Херсоне около 18:00 в результате попадания дронов загорелась многоэтажка. А руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил об обстрелах на востоке страны.
Украинская власть сразу скептически отнеслась к заявлениям Путина. Президент Владимир Зеленский отметил, что для Украины важны не слова, а конкретные действия со стороны России, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина еще в марте согласилась на предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, которое Россия отклонила.
Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
По данным Зеленского, по состоянию на 20:00 воскресенья, 20 апреля, россияне с начала суток нарушили прекращение огня более чем 2 тысячи раз.
На фоне этого украинский президент предложил новый формат перемирия.
Стоит отметить, что незадолго до этого пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что продление Пасхального перемирия не планируется.
А США выразили поддержку потенциальному продолжению режима прекращения огня в Украине после Пасхи.
В эти выходные в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" проходил ЛГБТК+ фестиваль Sunny Bunny. Однако, кроме представителей ЛГБТК+ сообщества возле кинотеатра, собрались активисты за традиционные ценности.
В сети появились кадры, на которых было видно столкновение между правоохранителями и представителями организации "Права молодежь", которые протестовали против кинофестиваля.
Подробнее о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.
В субботу, 19 апреля, в канун Пасхи, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 277 украинских защитников.
Среди освобожденных - военнослужащие Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госспецтранспорта и пограничной службы. Они обороняли Мариуполь, Донецкую область и другие горячие направления.
Это был второй обмен за последний месяц: предыдущий состоялся 19 марта, тогда домой вернулись 175 украинцев, еще 22 - вне рамок обмена, благодаря мерам репатриации.
Телеканал Fox News транслировал Пасхальные службы как из Москвы, так и из Киева. Сначала в титрах указывали: "Киев, Украина", но после перерыва подпись была изменена на "Киев, Россия", что вызвало волну возмущения среди украинцев.
Главу РПЦ патриарха Кирилла дали в эфир с обращением к россиянам, в котором он призвал к "единству исторической Руси" и "миру", который якобы должен охватить пространства, получившие "благодать в киевской купели крещения".
Украина требует извинений от Fox News за "русский" Киев в эфире.
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Примечательно, что в своей речи Папа упомянул об Украине.
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Подробнее о турнире и видео, можно посмотреть в материале РБК-Украина.
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