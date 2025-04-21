Пасхальное "перемирие" РФ провалилось, Украина предлагает новый формат: новости за выходные

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, что вчера, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое якобы должно было длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Однако, российская сторона выдвинула условие при котором будет соблюдать тишину.

Несмотря на заявления о перемирии, боевые действия не прекратились. В частности, в Херсоне около 18:00 в результате попадания дронов загорелась многоэтажка. А руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил об обстрелах на востоке страны.

Украинская власть сразу скептически отнеслась к заявлениям Путина. Президент Владимир Зеленский отметил, что для Украины важны не слова, а конкретные действия со стороны России, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина еще в марте согласилась на предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, которое Россия отклонила.

Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Зеленский предложил новый формат перемирия

По данным Зеленского, по состоянию на 20:00 воскресенья, 20 апреля, россияне с начала суток нарушили прекращение огня более чем 2 тысячи раз.

На фоне этого украинский президент предложил новый формат перемирия.

Стоит отметить, что незадолго до этого пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что продление Пасхального перемирия не планируется.

А США выразили поддержку потенциальному продолжению режима прекращения огня в Украине после Пасхи.

Протест против ЛГБТ-фестиваля завершился дракой

В эти выходные в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" проходил ЛГБТК+ фестиваль Sunny Bunny. Однако, кроме представителей ЛГБТК+ сообщества возле кинотеатра, собрались активисты за традиционные ценности.

В сети появились кадры, на которых было видно столкновение между правоохранителями и представителями организации "Права молодежь", которые протестовали против кинофестиваля.

Подробнее о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.

Масштабный обмен пленными

В субботу, 19 апреля, в канун Пасхи, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 277 украинских защитников.

Среди освобожденных - военнослужащие Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госспецтранспорта и пограничной службы. Они обороняли Мариуполь, Донецкую область и другие горячие направления.

Это был второй обмен за последний месяц: предыдущий состоялся 19 марта, тогда домой вернулись 175 украинцев, еще 22 - вне рамок обмена, благодаря мерам репатриации.

Fox News назвал Киев "российским"

Телеканал Fox News транслировал Пасхальные службы как из Москвы, так и из Киева. Сначала в титрах указывали: "Киев, Украина", но после перерыва подпись была изменена на "Киев, Россия", что вызвало волну возмущения среди украинцев.

Главу РПЦ патриарха Кирилла дали в эфир с обращением к россиянам, в котором он призвал к "единству исторической Руси" и "миру", который якобы должен охватить пространства, получившие "благодать в киевской купели крещения".

Украина требует извинений от Fox News за "русский" Киев в эфире.

Папа Римский на Пасху вспомнил об Украине

88-летний понтифик в этом году перенес тяжелую пневмонию. Фактически это было первое его публичное появление после того, как он покинул больницу.

Папу Франциска вывезли на балкон над входом в базилику Святого Петра, а затем провезли в папомобиле сквозь толпу верующих на площади Святого Петра.

Примечательно, что в своей речи Папа упомянул об Украине.

Свитолина завоевала первый трофей за два года

Украинская теннисистка Элина Свитолина триумфовала на турнире WTA 250 во французском Руане. Это ее первый титул за последние два года.

На пути к триумфу Свитолина не проиграла ни одного сета и одолела четырех соперниц, среди которых - землячка Ангелина Калинина.

Подробнее о турнире и видео, можно посмотреть в материале РБК-Украина.

Крещатик частично перекроют почти на неделю

Движение транспорта на Крещатике в Киеве ограничат почти на неделю из-за ремонта дорожного покрытия. Водителей просят заранее планировать маршруты.

По данным КГГА, специалисты "Киевавтодора" будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия.

Китай протестировал новую водородную бомбу

Китайские ученые испытали водородную бомбу, которая создает огненный шар с температурой более 1000°C. Ее вспышка длится в 15 раз дольше, чем у обычного тротила.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце, китайские исследователи успешно взорвали взрывное устройство на основе водорода во время контролируемого полевого испытания, запустив разрушительную химическую цепную реакцию без использования ядерных материалов.

Прогноз погоды на новую рабочую неделю

На текущей рабочей неделе в Украине будет достаточно тепло. Но вероятны дожди с грозами и постепенное снижение температуры.

Подробнее ознакомиться с прогнозом на каждый день, можно в материале РБК-Украина.