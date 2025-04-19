"30 часов вместо 30 дней". Украина ответила на заявление Кремля о "пасхальном перемирии"

Россия объявила о временном прекращении огня на период Пасхи, ограничив его 30 часами. Однако Украина считает, что критерием для оценки готовности к миру должны быть действия, а не слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

"Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США относительно полного временного прекращения огня на 30 дней. Россия отказалась", - отметил министр.

Он пояснил, что уже 39 дней, как российский отказ Соединенным Штатам продолжается.

В то же время Сибига отметил, что за это время московский режим выдвинул различные условия и усилил террор против Украины, гражданских людей и гражданской инфраструктуры по всей стране.

"Сейчас (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, мы имеем значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе.

"Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только из-за России эта война началась и продолжается", - подытожил он.