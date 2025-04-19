"30 часов вместо 30 дней". Украина ответила на заявление Кремля о "пасхальном перемирии"
Россия объявила о временном прекращении огня на период Пасхи, ограничив его 30 часами. Однако Украина считает, что критерием для оценки готовности к миру должны быть действия, а не слова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
"Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США относительно полного временного прекращения огня на 30 дней. Россия отказалась", - отметил министр.
Он пояснил, что уже 39 дней, как российский отказ Соединенным Штатам продолжается.
В то же время Сибига отметил, что за это время московский режим выдвинул различные условия и усилил террор против Украины, гражданских людей и гражданской инфраструктуры по всей стране.
"Сейчас (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, мы имеем значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова", - подчеркнул министр.
Он отметил, что Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе.
"Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только из-за России эта война началась и продолжается", - подытожил он.
"Пасхальное перемирие" Путина
Напомним, что ранее сегодня, 19 апреля, Россия объявила о временном перемирии в период православной Пасхи, которое будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Кремль заявил, что этот шаг осуществляется из гуманитарных соображений, и рассчитывает, что Украина также будет придерживаться перемирия. В Кремле подчеркнули, что режим тишины будет действовать только при условии его "взаимного соблюдения киевским режимом", фактически возлагая ответственность за срыв перемирия на Украину.
Почти сразу после объявления данного перемирия, на территории Украины, включая Киев, началась воздушная тревога из-за активности российских дронов.
Однако уже в 18:00 тревогу в украинской столице отменили.
Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
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