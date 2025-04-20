"Путинское перемирие" не выдержало и дня. Зеленский заявил о более 2000 атаках

Российская армия более 2 тысяч раз нарушила объявленное Кремлем "пасхальное перемирие", осуществив десятки штурмов и более тысячи обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что по состоянию на 20:00 российская армия с начала суток более чем 2 тысячи раз нарушала "путинское прекращение" огня.

По словам президента, было уже:

67 российских штурмов против украинских позиций на разных направлениях, и больше всего - на Покровском,

1355 российских обстрелов, из них 713 - тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV.

"Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с сейчас, с Пасхи, и на 30 суток", - подчеркнул Зеленский.