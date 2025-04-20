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Грандиозное возвращение: Свитолина завоевала первый трофей за два года (видео)

Руана, Воскресенье 20 апреля 2025 19:49
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Грандиозное возвращение: Свитолина завоевала первый трофей за два года (видео) Фото: украинская теннисистка Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская теннисистка Элина Свитолина триумфовала на турнире WTA 250 во французском Руане. Это ее первый титул за последние два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

"Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира серии WTA 250, который проходил во французском Руане", - сообщили в комитете.

Как известно, на пути к триумфу Свитолина не проиграла ни одного сета и одолела четырех соперниц, среди которых - соотечественница Ангелина Калинина.

В финале украинка сошлась с сербской теннисисткой Ольгой Данилович. Матч выдался напряженным, однако Элина одержала уверенную победу со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Этот титул стал для Свитолиной первым за последние два сезона и 18-м в профессиональной карьере. Последний раз она побеждала в 2023 году на турнире в Страсбурге.

Достижения Свитолиной в спорте

Заметим, что на данный момент Свитолина - самая титулованная теннисистка в истории Украины и бронзовый призер Олимпийских игр.

Напомним, что ранее в этом месяце Свитолина впервые в истории вывела украинскую команду в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Стоит также отметить, что эпизод матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Жасмин Паолини попал в число лучших на турнире по версии спортивной телесети Eurosport.

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