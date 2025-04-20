Украина требует извинений от Fox News за "российский" Киев в эфире
Fox News показал Киев как часть России во время трансляции Пасхи. Украина требует официальных извинений за эту ошибку.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в сомереже Х, сообщает РБК-Украина.
Министерство иностранных дел Украины призывает американский телеканал Fox News извиниться за инцидент, во время которого Киев был обозначен как часть России в эфире.
Скандальная ситуация произошла во время трансляции пасхального богослужения, когда в титрах появилась надпись: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".
"Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, должны быть извинения и расследование того, кто допустил ошибку", - прокомментировал инцидент Тихий.
Напомним, что телеканал Fox News транслировал Пасхальные службы как из Москвы, так и из Киева. Сначала в титрах указывали: "Киев, Украина", но после перерыва подпись была изменена на "Киев, Россия", что вызвало волну возмущения среди украинцев.
Главу РПЦ патриарха Кирилла дали в эфир с обращением к россиянам, в котором он призвал к "единству исторической Руси" и "миру", который якобы должен охватить пространства, получившие "благодать в киевской купели крещения".
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