Украина требует извинений от Fox News за "российский" Киев в эфире

Fox News показал Киев как часть России во время трансляции Пасхи. Украина требует официальных извинений за эту ошибку.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в сомереже Х , сообщает РБК-Украина .

Министерство иностранных дел Украины призывает американский телеканал Fox News извиниться за инцидент, во время которого Киев был обозначен как часть России в эфире.

Скандальная ситуация произошла во время трансляции пасхального богослужения, когда в титрах появилась надпись: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".

"Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, должны быть извинения и расследование того, кто допустил ошибку", - прокомментировал инцидент Тихий.