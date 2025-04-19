Опять наврал? После заявлений Путина о "пасхальном перемирии" обстрелы не прекратились

Несмотря на объявление "пасхального перемирия" со стороны России, на всех направлениях продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

"На всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше. Больше всего - на Востоке", - подчеркнул он.

Коваленко заявил, что даже после объявления российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия", на всех направлениях продолжаются боевые действия. Особенно интенсивные, по его словам, обстрелы зафиксированы на востоке Украины.

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, что сегодня, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии", которое якобы должно было бы действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Кремль заявил, что это перемирие введено по гуманитарным соображениям, и отметили, что режим тишины будет действовать только при условии его "взаимного соблюдения киевским режимом".

В ответ на это, Украина предостерегла, что не доверяет словам Кремля из-за многочисленных нарушений предыдущих договоренностей с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важны не слова, а конкретные действия со стороны России, и повторил, что Киев еще в марте согласился на предложение США о 30-дневном перемирии, на что Россия отказалась.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига добавил, что позиция Украины остается неизменной: мир на условиях Москвы невозможен без реальных действий, а не просто заявлений.

Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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