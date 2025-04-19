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Путин объявил якобы "пасхальное перемирие": как реагируют в Украине

Россия, Суббота 19 апреля 2025 17:05
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Путин объявил якобы "пасхальное перемирие": как реагируют в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии". Российская сторона якобы готова приостановить на время все боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора.

Во время встречи в Кремле Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нулевого часа с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", - заявил диктатор.

Он пояснил, что на этот период должны быть остановлены все боевые действия со стороны России.

"Исходим из того, что украинская сторона будет следовать нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - добавил он.

Реакция Украины на "пасхальное перемирие" Путина

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что это "перемирие" продлится всего 30 часов.

"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как мы предлагали еще с 11 марта?", - сказал он.

Полное прекращение огня в Украине

Заметим, что в этом году при посредничестве США Украина и Россия договорились прекратить удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Так называемое "перемирие" должно было вступить в силу 25 марта.

Однако Россия нарушила все договоренности нанеся удары по украинским объектам энергосистемы.

Заметим, что в Саудовской Аравии уже состоялось два раунда переговоров представителей Украины и США, а также Вашингтона с Москвой.

Подробнее о том, что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ - в материале РБК-Украина.

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