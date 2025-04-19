Путин объявил якобы "пасхальное перемирие": как реагируют в Украине

Российский диктатор Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии". Российская сторона якобы готова приостановить на время все боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора.

Во время встречи в Кремле Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нулевого часа с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", - заявил диктатор.

Он пояснил, что на этот период должны быть остановлены все боевые действия со стороны России.

"Исходим из того, что украинская сторона будет следовать нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - добавил он.

Реакция Украины на "пасхальное перемирие" Путина

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что это "перемирие" продлится всего 30 часов.

"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как мы предлагали еще с 11 марта?", - сказал он.