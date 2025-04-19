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Россия ударила по многоэтажке в Херсоне: начался пожар (видео)

Херсон, Суббота 19 апреля 2025 19:52
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Россия ударила по многоэтажке в Херсоне: начался пожар (видео) Фото: Россия ударила по многоэтажке в Херсоне (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные снова атаковали гражданскую инфраструктуру Херсона. На этот раз под ударом оказалась многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака и местные Telegram-каналы.

По данным местных, сегодня, 19 апреля российские военные атаковали дронами многоэтажный дом в Херсоне. В результате атаки вспыхнули пожары в по меньшей мере шести квартирах.

Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Местные Telegram-каналы также пишут, что по информации начальника группы связей с общественностью группировки "Херсон" Руслана Михайлевского, дроновая атака произошла около 17 часов вечера. Известно, что на место пожара были направлены спасатели.

В то же время Ермак уже отреагировал на российский удар по городу.

"Россияне постоянно бьют по гражданским в Херсоне", - заявил он.

Заметим, что официальной информации о времени, когда оккупанты совершили удар по Херсону нет, однако информация в пабликах появилась уже после 18:00.

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин сегодня, 19 апреля, объявил о "пасхальном перемирии". По данным главы Кремля, оно якобы должно было бы действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Кремль заявил, что это перемирие введено по гуманитарным соображениям, и подчеркнул, что режим тишины будет действовать только при условии его "взаимного соблюдения киевским режимом".

В ответ на это, Украина предостерегла, что не доверяет словам Кремля из-за многочисленных нарушений предыдущих договоренностей с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важны не слова, а конкретные действия со стороны России.

А тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига добавил, что позиция Украины остается неизменной.

Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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