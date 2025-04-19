Россия ударила по многоэтажке в Херсоне: начался пожар (видео)

Российские военные снова атаковали гражданскую инфраструктуру Херсона. На этот раз под ударом оказалась многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака и местные Telegram-каналы .

По данным местных, сегодня, 19 апреля российские военные атаковали дронами многоэтажный дом в Херсоне. В результате атаки вспыхнули пожары в по меньшей мере шести квартирах.

Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Местные Telegram-каналы также пишут, что по информации начальника группы связей с общественностью группировки "Херсон" Руслана Михайлевского, дроновая атака произошла около 17 часов вечера. Известно, что на место пожара были направлены спасатели.

В то же время Ермак уже отреагировал на российский удар по городу.

"Россияне постоянно бьют по гражданским в Херсоне", - заявил он.

Заметим, что официальной информации о времени, когда оккупанты совершили удар по Херсону нет, однако информация в пабликах появилась уже после 18:00.