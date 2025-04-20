США хотят продления "пасхального перемирия" между Украиной и РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Государственный департамент США заявил, что будет приветствовать продолжение после воскресенья однодневного пасхального прекращения огня, объявленного российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на то, что ранее Кремль заявил, что приказа о продлении не было.

Представитель Госдепартамента заявил, что они видели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. И подчеркнул, что США по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня в Украине.

"Поскольку мы оцениваем их серьезность в этом случае, мы бы приветствовали, чтобы он продолжился после воскресенья", - подчеркнул он.