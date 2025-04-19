Украина и Россия провели большой обмен пленными перед Пасхой

Украина и Россия провели большой обмен пленными в канун Пасхи, 19 апреля. Из российского плена освободили 277 защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Обмен пленными состоялся накануне одного из важнейших христианских праздников - Пасхи. Украина вернула домой 277 воинов.

Среди тех, кого удалось освободить из российского плена: воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что большинство из тех, кого удалось вернуть - это молодежь после 2000 года рождения. В частности, своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, которая находились в неволе с мая 2022 года.

Также обмен прокомментировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Счастливая новость для всей страны в канун большого праздника. Сегодня состоялся 63-й обмен пленными, в рамках которого 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский отметил, что всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека - воинов и гражданских.

"Спасибо всем, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество", - резюмировал президент.

Напомним, что за день до этого издание Reuters сообщило, что Украина и РФ готовят масштабный обмен пленными. По данным источников издания, стороны готовились к возвращению около 500 украинских и российских пленных, а также 46 раненых военных.

Reuters писало, что обмен должен был состояться при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.