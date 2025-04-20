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У Путина сделали заявление о "пасхальном перемирии"

Воскресенье 20 апреля 2025 18:47
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У Путина сделали заявление о "пасхальном перемирии" Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин не давал приказ о продлении "пасхального перемирия".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия", - сказал Песков.

Что предшествовало и было ли "перемирие" в Украине

Напомним, вчера глава Кремля Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии" с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Он заявил, что отдал приказ о приостановке всех боевых действий.

В ответ президент Владимир Зеленский согласился на перемирие и отметил, что Украина будет отвечать зеркально, если будут нарушения со стороны РФ. Также украинский лидер неоднократно призвал Путина продлить перемирие и после 20 апреля. В частности, начать с 30-ти дневного полного прекращения огня.

В результате боевые действия на фронте все же продолжались, хоть и чуть меньше. В то же время фиксировалось уменьшение количества обстрелов.

При этом, несмотря на ситуацию на фронте, ночь в Украине прошла абсолютно спокойно. Ни в одной области не было ни одной тревоги.

По состоянию на 16:00 сегодняшнего дня, и по данным Генштаба ВСУ, а также согласно заявлениям Владимира Зеленского - Россия продолжает боевые действия, нарушая объявленное "перемирие". Также армия РФ увеличивает применение тяжелого вооружения.

Более того, на Торецком направлении среди украинских военных есть погибшие. Зеленский в ответ на это пообещал отомстить, вновь упомянув о применении зеркальных действий.

Подробнее о сводке президента Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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