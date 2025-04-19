"Пасхальное перемирие" от Путина: Россия озвучила требования к Украине

Россия заявила о введении режима прекращения огня на Пасху с 19 по 21 апреля. Однако "пасхальное перемирие" будет действовать только при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Российской Федерации.

Как заявили в Минобороны РФ, в соответствии с решением российского диктатора Владимира Путина, командующий Объединенной группировки войск генерал армии Валерий Герасимов накануне православного праздника Пасхи отдал указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий. Прекращение боевых действий продлится с 18 часов московского времени 19 апреля до нулевого часа 21 апреля. "Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - заявили в Минобороны России.