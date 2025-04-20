"Не было воздушных тревог". Зеленский предложил новый формат перемирия

В Украине сегодня не было воздушных тревог. Этот формат перемирия достигнут и его легче всего продлить.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Он добавил, что если Россия не согласится на такой шаг, тогда это будет доказательством, что она хочет делать и в дальнейшем "только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну".

"Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления", - отметил Зеленский.

Есть ли перемирие на фронте

В этой же заметке президент сообщил, что по состоянию на 20:00, россияне с начала суток нарушили прекращение огня более чем 2 тысячи раз.

"Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего - на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 - тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV. Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины", - написал Зеленский.

Также глава государства проинформировал, что за день Россия так и не ответила на предложение полной тишины, "начиная с сейчас, с Пасхи, и на 30 суток".

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