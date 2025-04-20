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Fox News транслировал Пасху из Москвы и сделал Киев "российским"

Воскресенье 20 апреля 2025 10:32
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Fox News транслировал Пасху из Москвы и сделал Киев "российским" Фото: Fox News на Пасху изобразил Киев как часть России (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Американский телеканал Fox News показал пасхальное богослужение из Москвы с участием Путина. Позже на экране Киев обозначили как часть России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Американский телеканал Fox News в Пасху транслировал богослужение из Храма Христа Спасителя в Москве, где присутствовал российский диктатор Владимир Путин.

В трансляции также показали Пасхальное богослужение из Киева, однако впоследствии назвали его частью России.

Fox News транслировал Пасху из Москвы и сделал Киев &quot;российским&quot;Фото: трансляция Fox News

В течение нескольких часов Fox News показывал церемонию в Москве, где кроме Путина также присутствовал мэр города Сергей Собянин.

Главу РПЦ патриарха Кирилла дали в эфир с обращением к россиянам, в котором он призвал к "единству исторической Руси" и "миру", который якобы должен охватить пространства, получившие "благодать в киевской купели крещения".

На экране параллельно в небольшом окошке транслировалось богослужение из Михайловского Златоверхого собора в Киеве - центра Православной церкви Украины.

Fox News транслировал Пасху из Москвы и сделал Киев &quot;российским&quot;Фото: трансляция Fox News

Изначально видео имело правильную подпись: "Пасхальное богослужение: Киев, Украина".

Однако после перерыва в эфире Fox News вернул трансляцию с подписью: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".

Ранее мы рассказывали, что РПЦ предлагает Кремлю ультранационалистическую идеологию "Священной войны".

Читайте также, о чем на самом деле законопроект о религиозных организациях.

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