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Праздники закончатся дождями? Прогноз погоды на рабочую неделю после Пасхи

Украина, Воскресенье 20 апреля 2025 18:30
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Праздники закончатся дождями? Прогноз погоды на рабочую неделю после Пасхи Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 21-25 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На текущей рабочей неделе в Украине будет достаточно тепло. Но вероятны дожди с грозами и постепенное снижение температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Понедельник-вторник, 21-22 апреля

В понедельник, 21 апреля, в Украине, практически на всей ее части, будет тепло и солнечно. Максимально днем температура поднимется до +26 градусов - в Киеве и области.

Также в ряде областей будет до +25 градусов днем. Ночью температура максимально поднимется до +12 градусов, причем в северных областях, например, в Сумской, Черниговской, Харьковской.

Дожди с грозами 21 апреля вероятны в Херсонской и Запорожской областях. Но несмотря на осадки в этих регионах днем ожидается до +25 и +22 градусов соответственно.

Во вторник, 22 апреля, погода будет схожей с понедельником, 21 апреля, но дождей с грозами добавится. Они, помимо Херсонской и Запорожской областей, вероятны:

  • во Львовской, Закарпатской;
  • в Донецкой области и в Крыму.

Днем максимально будет до +26 - в Киеве и области. А вот в Крыму будет холодно, днем не больше чем +21 градус.

Погода в Украине 21-22 апреля (meteo.gov.ua)

Среда, 23 апреля

В среду, 23 апреля, в Украине продолжит держаться тепло, до +26 там же. Но осадков с грозами будет еще больше. А именно:

  • во Львовской, Волынской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской областях;
  • в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму;
  • в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях.

Праздники закончатся дождями? Прогноз погоды на рабочую неделю после Пасхи
Погода в Украине 23 апреля (meteo.gov.ua)

Четверг, 24 апреля

В четверг, 24 апреля, в Украине немного начнет спадать температура. В большинстве регионов ожидается теплая погода. Местами в Николаевской области вероятны до +26 градусов.

Но в некоторых регионах температура начнет снижааться, например в Одесской области будет не больше +21, а в западных - +22...+23 градусов.

Добавим, что дожди с грозами "перекачуют" в западные регионы, включая Житомирскую и Хмельницкую области.
Праздники закончатся дождями? Прогноз погоды на рабочую неделю после ПасхиПогода в Украине 24 апреля (meteo.gov.ua)

Пятница, 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, в Украине дожди с грозами вероятны в большинстве регионов, кроме:

  • Харьковской, Полтавской, Днепропетровской;
  • Черкасской, Кировоградской;
  • Николаевской, Одесской.

В большинстве регионов будет достаточно тепло, в пределах +23, +24 градусов днем, хотя, например, во Львовской области днем ожидается не больше +20 градусов.

Как видим, 25 апреля температура воздуха продолжит снижаться.
Праздники закончатся дождями? Прогноз погоды на рабочую неделю после ПасхиПогода в Украине 25 апреля (meteo.gov.ua)

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