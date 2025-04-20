Праздники закончатся дождями? Прогноз погоды на рабочую неделю после Пасхи
На текущей рабочей неделе в Украине будет достаточно тепло. Но вероятны дожди с грозами и постепенное снижение температуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Понедельник-вторник, 21-22 апреля
В понедельник, 21 апреля, в Украине, практически на всей ее части, будет тепло и солнечно. Максимально днем температура поднимется до +26 градусов - в Киеве и области.
Также в ряде областей будет до +25 градусов днем. Ночью температура максимально поднимется до +12 градусов, причем в северных областях, например, в Сумской, Черниговской, Харьковской.
Дожди с грозами 21 апреля вероятны в Херсонской и Запорожской областях. Но несмотря на осадки в этих регионах днем ожидается до +25 и +22 градусов соответственно.
Во вторник, 22 апреля, погода будет схожей с понедельником, 21 апреля, но дождей с грозами добавится. Они, помимо Херсонской и Запорожской областей, вероятны:
- во Львовской, Закарпатской;
- в Донецкой области и в Крыму.
Днем максимально будет до +26 - в Киеве и области. А вот в Крыму будет холодно, днем не больше чем +21 градус.
Погода в Украине 21-22 апреля (meteo.gov.ua)
Среда, 23 апреля
В среду, 23 апреля, в Украине продолжит держаться тепло, до +26 там же. Но осадков с грозами будет еще больше. А именно:
- во Львовской, Волынской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской областях;
- в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму;
- в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях.
Погода в Украине 23 апреля (meteo.gov.ua)
Четверг, 24 апреля
В четверг, 24 апреля, в Украине немного начнет спадать температура. В большинстве регионов ожидается теплая погода. Местами в Николаевской области вероятны до +26 градусов.
Но в некоторых регионах температура начнет снижааться, например в Одесской области будет не больше +21, а в западных - +22...+23 градусов.
Добавим, что дожди с грозами "перекачуют" в западные регионы, включая Житомирскую и Хмельницкую области.
Погода в Украине 24 апреля (meteo.gov.ua)
Пятница, 25 апреля
В пятницу, 25 апреля, в Украине дожди с грозами вероятны в большинстве регионов, кроме:
- Харьковской, Полтавской, Днепропетровской;
- Черкасской, Кировоградской;
- Николаевской, Одесской.
В большинстве регионов будет достаточно тепло, в пределах +23, +24 градусов днем, хотя, например, во Львовской области днем ожидается не больше +20 градусов.
Как видим, 25 апреля температура воздуха продолжит снижаться.
Погода в Украине 25 апреля (meteo.gov.ua)
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