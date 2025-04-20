Взрыв с эффектом апокалипсиса: Китай протестировал новую водородную бомбу
Китайские ученые испытали водородную бомбу, которая создает огненный шар с температурой более 1000°C. Ее вспышка длится в 15 раз дольше, чем у обычного тротила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SCMP.
Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце, китайские исследователи успешно взорвали взрывное устройство на основе водорода во время контролируемого полевого испытания, запустив разрушительную химическую цепную реакцию без использования ядерных материалов.
What a world…countries competing to build the biggest bomb to kill as many as possible; read this; China tests non-nuclear hydrogen bomb, science paper shows https://t.co/Sv4BUYrrDD— Greta Van Susteren (@greta) April 20, 2025
Бомба весом 2 кг сгенерировала огненный шар, температура которого превышала 1000 градусов по Цельсию в течение более двух секунд, что в 15 раз дольше, чем эквивалентный взрыв тротила.
Как действует бомба
Устройство использует твердотельный материал для хранения водорода на основе магния. Этот материал - серебристый порошок, известный как гидрид магния - хранит значительно больше водорода, чем резервуар под давлением.
Первоначально он был разработан для транспортировки газа в автономные районы, где он мог бы питать топливные элементы для производства экологически чистой электроэнергии и тепла.
Исследователи в рецензируемой статье, опубликованной в китайскоязычном журнале "Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance" сообщили, что при активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергся быстрому термическому разложению, высвобождая газ водород, который вспыхивал, превращаясь в "длительный ад".
"Взрывы газообразного водорода вспыхивают с минимальной энергией зажигания, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется", - отмечает команда исследователей во главе с научным сотрудником CSSC Ван Сюефенгом.
Цепная реакция начинается, когда детонационные ударные волны разбивают гидрид магния на частицы микронного размера, обнажая свежие поверхности, говорится в исследовании.
Термическое разложение быстро высвобождает газ водород, который смешивается с окружающим воздухом. Достигнув нижнего предела взрываемости, смесь вспыхивает, запуская экзотермическое горение.
Высвобожденное тепло способствует дальнейшему разложению гидрида магния, создавая самоподдерживающийся цикл до исчерпания топлива - синергетический каскад механического разрыва пласта, выделения водорода и тепловой обратной связи.
Какова угроза водородной бомбы
Сюефенг пояснил, что эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного уничтожения целей на больших территориях.
В то же время известно, что водородная бомба может вызвать значительные тепловые повреждения, поскольку раскаленный огненный шар, который она образует - достаточен для расплавления алюминиевых сплавов.
Согласно открытой информации, в настоящее время исследуются и другие возможности применения технологии хранения твердого водорода, в том числе в топливных элементах подводных лодок и системах питания беспилотных летательных аппаратов с длительным сроком службы
Исследования Китая
Напомним, что в начале этого года появились спутниковые снимки огромного исследовательского центра термоядерного синтеза в Китае.
Как оказалось, Китай, вероятно, строит большой исследовательский центр термоядерного синтеза в юго-западном городе Мяньян. Он может помочь в разработке ядерного оружия и исследовании возможностей производства электроэнергии.
РБК-Украина также писало, что после пятилетнего перерыва США и Китай сели за стол переговоров, чтобы обсудить вопрос ядерного оружия.
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